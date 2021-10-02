Полузащитник ЦСКА Максим Мухин рассказал, что экс-капитан «Локомотива» Ведран Чорлука во время одной из тренировок дал ему прозвище «Онопко».

Однажды меня назвали Онопко, цитирует официальный сайт ЦСКА Мухина. — Ведран Чорлука на тренировке «Локомотива». Меня вдруг поставили в защиту, и он постоянно кричал мне «Онопко!». Ту тренировку я провел очень хорошо, так что это было почетное прозвище.

Виктор Онопко большую часть карьеры играл на позиции последнего центрального защитника либеро. Он провёл за сборные СНГ и России 113 матчей (второй результат в истории после Сергея Игнашевича). Этим летом Онопко вошёл в тренерский штаб Валерия Карпина в сборной России.