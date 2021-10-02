Сентябрьские матчи сборной России в отборочном турнире чемпионата мира-2022 ознаменовались целой эпидемией травм. Сперва повреждения получали одни игроки, а затем и те, кто вызывался вместо них. Особенно сильно пострадала оборонительная линия. Тогда это можно было списать на начало сезона и форсированную подготовку некоторых клубов. Но вот на дворе уже октябрь, впереди новые матчи, и игроки сборной снова стали массово «выкашиваться», причём на этот раз по причинам, не всегда связанным со здоровьем. Nevasport рассказывает о футболистах сборной России, которых уже успел лишиться Валерий Карпин перед октябрьскими матчами.

Марио Фернандес (правый защитник, 31 год)

Первым из обоймы «отвалился» Марио Фернандес, завершивший международную карьеру. Об уходе натурализованного бразильца из сборной слухи поползли ещё в сентябре, но он помог команде в первых играх Валерия Карпина. После пандемии коронавируса Фернандес регулярно испытывает проблемы со здоровьем, и на Евро-2020 он поехал даже с недолеченной травмой. Но даже в таком состоянии защитник ЦСКА был лучшим в своём амплуа в сборной России. Теперь Карпину придётся придумывать, как обходиться без него

Вячеслав Караваев (правый защитник, 26 лет)

Самым очевидным вариантом замены Фернандеса в сборной был правый защитник «Зенита» Вячеслав Караваев. К своим 26 годам он уже успел набраться необходимого опыта и мастерства. Скорее всего, Караваев вышел бы в обоих октябрьских матчах, но увы, из расположения сборной он вернулся с повреждением и до сих пор не выходил на поле. Накануне Караваев приступил к восстановлению по индивидуальной программе. А в сборной остался только один правый защитник – ещё один зенитовец Алексей Сутормин.

Станислав Магкеев (центральный защитник, 22 года)

Магкеев пока претендует на титул самого невезучего российского футболиста осени. Бывший опорник по-новому раскрылся на кризисном амплуа центрального защитника и получил заслуженный вызов в сборную ещё в августе. Но приехал в расположение команды с мышечной травмой и был заменён на Дмитрия Чистякова (который тоже получил повреждение).

Карпин снова вызвал Магкеева в сборную, уже на октябрьские игры, но на этот раз защитник «Локо» получил более серьёзное повреждение – разрыв крестообразных связок. Так что в этом году Магкеева мы на поле уже не увидим. А вот удастся ли ему после такой тяжёлой травмы вернуться на прежниый уровень – пока что вопрос.

Илья Самошников (левый защитник, 23 года)

На проблемной позиции правого защитника мог бы сыграть и футболист левого фланга Илья Самошников. Футболист «Рубина» неплохо дебютировал в сборной России в сентябрьских матчах, поиграл на обеих бровках и особо нареканий по своей игре не получил. Но в сегодняшней встрече с «Нижним Новгородом» Самошников выбыл из-за травмы ещё в первом тайме. Насколько серьёзное повреждение, ещё предстоит узнать. Шансы восстановиться у него ещё есть.

Роман Зобнин (центральный полузащитник, 27 лет)

Игра с «Легией» закончилась печально не только для болельщиков «Спартака», но и для тренерского штаба сборной. Из обоймы национальной команды выпал травмированный Роман Зобнин. Хавбек не входил в число главных претендентов на выход в «старте», но усилить состав сборной по ходу игры вполне мог. Вместо него тренеры пригласили ветерана Дениса Глушакова, который, справедливости ради, сейчас выглядит лучше Зобнина.

Денис Черышев (левый полузащитник, 30 лет)

Это травма, которую всегда надо держать в уме. Хавбек «Валенсии» всю карьеру проводит в режиме «один матч играю – три лечусь». Но в те промежутки между очередными повреждениями Черышев регулярно умудряется выдавать классные игры и получает вызовы в сборную – сперва от Черчесова, теперь от Карпина. Впрочем, на флангах атаки у национальной команды сейчас ситуация получше, чем на флангах обороны, так что замену Черышева критичной назвать нельзя.

Артём Дзюба (центральный нападающий, 33 года)

Ну а ситуацию с форвардом «Зенита» не обсуждал только ленивый. У Дзюбы и Карпина давние счёты, однако тренер говорил, что готов вызвать конфликтного нападающего в сборную, если тот будет отвечать уровню игры. В сентябре Дзюба вызова не получил. И по делу: старт сезона для игрока «Зенита» сложился ужасно. Однако к середине сентября нападающий набрал привычную форму и в четырёх последних играх РПЛ отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Однако от вызова в сборную Дзюба отказался сам, мотивируя это «плохой формой». Буквально на следующий день после дубля в ворота «Рубина». Так что, скорей всего, не в форме дело, и при Карпине Дзюбу в сборной мы, вероятно, уже не увидим.

Помимо уже указанных футболистов, можно вспомнить, например, Магомеда Оздоева, который до сих пор не восстановился от повреждения в игре первого тура РПЛ.

Сборная России сыграет в октябре со Словакией (8 октября, Казань) и Словенией (11 октября, Марибор). До окончания последнего тура РПЛ перед паузой остаётся ещё семь игр (включая матчи «Зенита», «Динамо» и «Локомотива»), так что есть риск, что сборная лишится ещё несколько кадров. Хочется верить, что этого не произойдёт.