«Нижний Новгород» обыграл «Рубин» в матче 10-го тура чемпионата России по футболу — 1:0. Единственный мяч провёл Николай Калинский на 61-й минуте. До этого на 49-й минуте «Рубин» имел шанс открыть счёт, но Хвича Кварацхелия не реализовал 11-метровый удар.

Команды играли в следующих составах:

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Талби, Нижегородов (Игнатьев, 88), Самошников (Кварацхелия, 28), Костюков, Дрейер, Хван Ин Бом, Хакшабанович, Бакаев (Деспотович, 62), Онугха.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Юлдошев (Пенчиков, 73), Кечкеш, Гоцук, Ткачук, Берковский (Масоэро, 66), Могилевец (Горбунов, 53), Калинский, Шарипов, Эннин (Балай, 46).

Отметим, что в середине первого тайма травму получил защитник сборной России Илья Самошников. По данным СМИ, он не поможет национальной команде в матчах отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября).

«Нижний Новгород» поднялся в таблице чемпионата России на седьмое место, обойдя «Рубин», который опустился на восьмое. Примечательно, что подопечные экс-форварда «Зенита» Александра Кержакова набрали 11 очков из 14 на выезде: нижегородцы в гостях не проиграли ещё ни одной встречи, выиграв три раза и дважды сыграв вничью. Дома же «Нижний» выиграл только один раз и проиграл четырежды.