Российский фигурист, воспитанник группы Алексея Мишина Глеб Лутфуллин выиграл этап серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Гданьске, Польша.

В сумме за две программы Лутфуллин получил 231,26 балла балла, выиграв как короткую, так и произвольную программы.

Второе место занял представитель Казахстана Михаил Шайдоров. Он поднялся с шестого места после короткой программы на пьедестал почёта с общим результатом в 207,03 балла.

Ещё один российский фигурист занял 3-е место, с бронзой турнира уезжает Егор Рухин. После короткой программы он шёл вторым, но затем опустился на третье место с результатом в 202,28 балла — в произвольной программе он упал с двух четверных прыжков, а также получил штраф по времени проката.