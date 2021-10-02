На этапе серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Польше стартовали выступления фигуристов с произвольными танцами.

Прямую трансляцию прокатов можно найти здесь.

После ритм-танца в лидерах этапа идет российская пара Ирина Хавронина/Дарио Чиризано. Фигуристы набрали 68,05 балла за свой прокат. Вторыми пока идут фигуристы из США Изабелла Флорес/Димитри Царевски, а на третьей позиции расположилась еще одна российская пара — Ольга Мамченкова/Марк Волков.

Ранее медали были разыграны в остальных видах программы, золото завоевывали только представители России.. В парном катании первыми стали Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков, в женском одиночном выиграла Софья Акатьева, а в мужском одиночном Глеб Лутфуллин.