«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном» в рамках 7-го тура чемпионата Англии по футболу сезона-2021/22.

Игра состоялась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась со счётом 1:1.

В первом тайме «МЮ» удалось открыть счет, это произошло на 43-й минуте встречи: Антони Марсьяль отличился с передачи Бруну Фернандеша.

Во втором тайме «Эвертон» отыгрался: на 65-й минуте гол забил Эндрос Таунсенд, результативным пасом отметился Абдулайе Дукуре. В концовке встречи «Эвертон» даже вырывался вперед, однако гол Йерри Мины на 86-й минуте встречи был отменен после вмешательства VAR.

«Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» набрали за 7 туров по 14 очков и пока идет на 2-3 местах в турнирной таблице АПЛ.