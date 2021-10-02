Федерация лыжных видов спорта Норвегии выступила со специальным заявлением о проведении зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.

На сайте федерации появилось сообщение о том, что в организации не поддерживают решение проводить соревнования в тех странах, где нарушаются законные права человека. Также в заявлении призвали всех желающих делать публичные высказывания на эту тему.

При этом Федерация также выступает против бойкотирования Зимних Олимпийских игр 2022 года: это объяснили тем, что нынешние спортсмены заложники ситуации и не могут повлиять на сложившуюся обстановку.

Правление Федерации лыжных видов спорта Норвегии также обратилось к своим сотрудникам, которые находятся на должностях в международных организациях, препятствовать проведению соревнований в подобных странах в дальнейшем.