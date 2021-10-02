Главный тренер футбольного клуба «Нижний Новгород» Александр Кержаков высказался о победе своей команды над казанским «Рубином».

Слова Кержакова цитирует «Матч ТВ». По мнению тренера, одним из самых главных факторов победы стала хорошая игра футболистов, их самоотдача и реакция на ошибки.

«Это была игра единой команды, футболистов, которые были на поле и даже тех, которые не сыграли», — сказал Кержаков, добавив, что за исключением некоторых шероховатостей команда сделала все, что наметила, а также подметила у соперников.

Напомним, «Нижний Новгород» одержал победу над «Рубином» на выезде в 10-м туре РПЛ со счетом 1:0. Решающий мяч в этой встрече забил Николай Калинский с пенальти на 61-й минуте игры. На 49-й минуте Хвича Кварацхелия не реализовал пенальти.