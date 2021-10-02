На этапе юниорского Гран-при в Гданьске мы увидели блестящее выступление ученицы Этери Тутберидзе Софьи Акатьевой. Она не допустила ни одной ошибки и стала первой фигуристкой в истории, которой удалось в одной программе совместить тройной аксель и три четверных прыжка — два сальхова и тулуп.

Такого не удавалось никому — в том числе, и более старшим ученицам Тутберидзе. В каждом новом поколении спортсменок находится та, которая может выкатать контент сложнее, та, которая раньше начала учить сложные прыжки. Каждая следующая прима группы исправляет ошибки предыдущей и катается на более высоком уровне сложности.

Все началось еще с легендарного противостояния Евгении Медведевой и Алины Загитовой: Медведева брала стабильностью, каскадами 3-3 и 3-2-2, а потом и компонентами, но пришла Загитова и смогла выкатать более сложный контент с прыжками во второй половине программы и каскадом лутц-риттбергер.

Дальше пришли девушки с ультра-си — они смели Загитову, которая к тому моменту уже выиграла все, что можно. Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова уже владели ультра-си: к своему первому взрослому сезону каждая из девушек уже имела свои козыри в рукаве. Свои квады и триксели девочки начали учить в гораздо более юном возрасте, чем Загитова, поскольку Тутберидзе знала, что дальше будет только сложнее. У Загитовой же четверных и трикселя не было (да, вроде как она учила четверной флип, но это осталось только в качестве слуха) и она спокойно отошла в сторону.

Каждая девушка из трио Тутберидзе имела свой коронный прыжок, а кто-то даже и несколько, но ни одна из них не смогла выучить и четверной, и триксель. Косторная на четверные так и не пошла, у Щербаковой не вышло с трикселем, а Трусова вроде бы умеет и то, и другое, но выкатать на соревнованиях не может — ни при Плющенко, ни при Тутберидзе этого не случалось.

Камила Валиева принадлежит уже к следующему поколению, она смогла соединить квады с трикселем. В прошлом сезоне у Камилы начал получаться тройной аксель в короткой программе, затем она добавила его в произвольную вместе с уже проверенными двумя четверными тулупами. На Кубке Первого канала Валиева выкатала контент с двумя акселями в двух программах и добавила два тулупа — получилось идеально. Но пока для Камилы это потолок — когда в произвольную добавился сальхов, то и рисунок программы немного поехал, и начались падения. Три квада + триксель Валиевой пока не покорились — ждем первого турнира в сезоне, чтобы проверить, получится ли у нее это выполнить.

Софья Акатьева, в свою очередь, сумела превзойти контент Камилы Валиевой. Она также прыгает тройной аксель в короткой программе и в произвольной программе, но помимо этого приземляет в соревновательном режиме квад-сальхов и два квад-тулупа. И то ли еще будет — сейчас Соня планирует выучить четверной флип, один из старших квадов.

Страшно представить, что будет делать следующая прима в группе Этери Тутберидзе. Но точно что-то не хуже — ученицы этой группы идут только вперёд.