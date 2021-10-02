Российский биатлонист Карим Халили высказался о том, остаётся ли француз Мартен Фуркад его кумиром в спорте после завершения карьеры.

В интервью Союзу биатлонистов России Халили отметил, что по-прежнему считает Фуркада своим кумиром.

«В последние годы он был практически идеальным биатлонистом, и я думаю, что у Йоханнеса Бо, несмотря на все достижения, козырей чуть меньше, чем было у Фуркада в лучшие годы», — сказал Халили.

Из сильных сторон Бё Халили выделил скорость, а у Фуркада его главным преимуществом в гонках назвал концентрацию на соревнованиях.

Напомним, Мартен Фуркад принял решение завершить спортивную карьеру еще по итогам сезона-2019/20. В последний сезон он не сумел завоевать Большой Хрустальный глобус.