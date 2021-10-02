Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон рассказала о том, рада ли она переходу в биатлон и когда на самом деле приняла решение об уходе и лыжных гонок.

В интервью IBU Нильссон отметила, что она любит развиваться и заниматься тем, в чем она хочет добиться успеха.

«Рада, что приняла решение о переходе. Сейчас у меня абсолютно такие же ощущения. Кажется, будто начинаешь все сначала, и ты абсолютный новичок», — сказала Нильссон, добавив, что каждый день она узнает что-то новое и знакомится с новыми людьми, и это ее очень мотивирует.

По словам Нильссон, ее всегда интересовал биатлон, а на Олимпиаде в Пхенчхане лыжный стадион находился рядом с биатлонным — и тогда спортсменка подумала, что когда-нибудь начнёт бегать с винтовкой.

«Тогда, пять лет назад, я приняла решение, что до 2020 года буду заниматься лыжными гонками, а потом сменю сферу деятельности», – рассказала Нильссон.