Российский тренер по фигурному катанию, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко показал подписчикам, как выполняет опасный трюк на летящем вертолете.

Фигурист выложил видео в своем «Инстаграме», как он висит на одном из полозьев летящего над водой вертолёта, затем раскачивается и перепрыгивает на другой полоз и падает в воду.

«Мачо мен», — подписал ролик Плющенко.

В комментариях подписчики назвали поступок Плющенко рискованным и бессмысленным, а также посоветовали ему беречь себя.

Ранее стало известно, что в академию «Ангелы Плющенко» перешел ученик Этери Тутберидзе Марк Лукин. Фигуристу уже начали ставить новые программы для сезона-2021/22.