Российский биатлонист Карим Халили рассказал о том, кого в мировом биатлоне он считает наиболее сильным спринтером.

В интервью Союзу биатлонистов России Халили отметил, что наиболее сильные спринтеры в мировом биатлоне — это Эмильен Жаклен и Ветле Шостад Кристиансен, а также Йоханнес Дале.

«Возможно, он не настолько силен именно в финишном створе, сколько в затяжном финише. Ну, и Самуэльссон. Наверное, с этими ребятами больше всего хотелось бы», — сказал Халили.

Отметим, в межсезонье Карим Халили тренировался в Европе и принял участие в двух выставочных мероприятиях — в фестивале Мартена Фуркада во французском Анси, а также в выставочной гонке «Сити Биатлон Висбаден» в Германии, россиянину даже удалось занять призовые места, дважды став вторым.