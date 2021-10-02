Московское «Динамо» проиграло самарским «Крыльям Советов» в матче 10-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Крыльев Советов».

Счет был открыт ещё в первом тайме матча. На 23-й минуте Роман Ежов отличился с передачи Ивана Сергеева и обеспечил «Крыльям» преимущество в этом матче. Этот гол стал единственным в этой встрече.

Отметим, «Крылья Советов» поднялись на 10-е место в турнирной таблице РПЛ, реабилитировавшись после поражения от «Зенита», сейчас у команды из Самары 13 очков.

«Динамо» пока остаётся на втором месте с 19-ю очками, но уже в этом туре команду могут сместить другие команды, в частности, московский «Локомотив».