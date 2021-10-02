Лондонский «Челси» сумел обыграть «Саутгемптон» в матче 7-го тура Английской Премьер-лиги сезона-2021/22.

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Счет в матче уже на 9-й минуте открыл Трево Чалоба с передачи Рубена Лофтус-Чика. Затем на 43-й минуте Тимо Вернер мог удвоить преимущество, но гол отменили после вмешательства VAR.

На 61-й минуте «Саутгемптон» сравнял счёт с пенальти, отличился Джеймс Уорд-Праус. Спустя 16 минут он был вынужден покинуть поле, получив красную карточку.

В концовке «Челси» все же сумел вырвать победу: на 84-й минуте Тимо Вернер забил мяч, и он был засчитан, а на 89-й минуте за «лондонцев» отличился Бэн Чилуэлл.