Российские фигуристы Ирина Хавронина и Дарио Чиризано выиграли этап серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Гданьске, Польша.

За свои два проката Хавронина и Чиризано набрали 168,96 балла, выиграв как ритм-танец, так и произвольный танец в большим преимуществом.

На втором месте расположились американские фигуристы Изабелла Флорес/Димитри Царевски. Они стали вторыми и в ритм-танце, и в произвольном танце. Судьи оценили прокаты пары в 154,34 балла.

Третье место заняла пара из Кипра Ангелина Кудрявцева/Илья Каранкевич. Они набрали 148,95 балла, поднявшись в тройку сильнейших после произвольного танца.

Еще одна пара из России Ольга Мамченкова/Марк Волков завершила турнир на четвертом месте. Результат дуэта — 147,61 балла.