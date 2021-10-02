Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова взяла интервью у Евгении Медведевой и ее партнёра Дани Милохина в первом выпуске «Ледникового периода».

Загитова спросила у Медведевой, сложно ли ей было встать в пару, ведь нужно теперь думать и за себя, и за партнера. «Честно говоря, Даня и за себя неплохо думает. В каких-то моментах я немножечко переживала, потому что не такой большой опыт катания в паре…», — сказала Медведева, отметив, что она старалась передать Дане все, что она знает.

«Я в Дане уверена, думаю, мы еще чуть-чуть поработаем и выйдем на новый уровень, и все будет лучше, надежнее», — заключила Медведева. «Все будет лучше и надежнее. Точка», — добавил Милохин.