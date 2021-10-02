Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о первом номере Евгении Медведевой и Дани Милохина на шоу «Ледниковый период».

В эфире программы Тарасова резко высказалась о падении пары — Милохин уронил Медведеву с поддержки. По словам тренера, к любой поддержке необходимо готовиться, и тогда это не будет плохо.

«Нужно встать, проверить плечи, проверить хват, скорость движения, и потом, как говорится, начать. Потому что вот так можно, конечно, убиться. И это повлияло на оценку за технику», — сказала Тарасова, отметив, что пара ей понравилась, поскольку они живые и занимались «танцеванием».

«И Женю нашу дорогую видеть очень приятно в таком легком движении. Вообще, очень все хорошо, но могли бы получить больше. Не роняй – убьем!», — сказала Тарасова.