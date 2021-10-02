Президент испанской «Барселоны» Жоан Лапорта объявил о том, что Рональд Куман продолжит быть тренером клуба и не уйдет в отставку.
Слова Лапорты цитирует журналист Фабрицио Романо в своём «Твиттере».
«Я говорил лично с Куманом несколько часов назад и я решил, что он останется. Рональд любит «Барселону», он доверяет команде. Я уверен, что он сделает все, чтобы изменить ситуацию», — сказал Лапорта.
По словам президента «Барселоны», его отношения с тренером не холодны.
Напомним, в этом сезоне «Барселона» очень неудачно стартовала в Лиге чемпионов: команда потерпела два поражения со счетом 0:3 — от «Баварии» и от «Бенфики». Также команда идет на 8-м месте в турнирной таблице Ла Лиги.
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