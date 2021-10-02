Женская сборная России по шахматам выиграла командный чемпионат мира, который прошёл в испанском Ситжесе.

В финальном матче россиянки смогли обыграть представительниц Индии. В первом финальном матче сборная России выиграла со счетом 2,5:1,5. Александра Костенюк и Екатерина Лагно выиграли свои партии, Алина Кашлинская принесла команде ничью, Александра Горячкина уступила.

Вторая финальная встреча завершилась более уверенной победой россиянок. Александра Горячкина и Александра Костенюк принесли команде по пол-очка, победы в своих партиях одержали Екатерина Лагно и Полина Шувалова.

По ходу турнира российские шахматистки набрали 10/10 очков в групповом этапе, а в плей-офф обыграли команды США и Украины.

Чемпионками мира россиянки стали уже во второй раз. Ранее они побеждали на ЧМ в 2017 году.