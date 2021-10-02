Московский ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром» в 10-м туре чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

Игра прошла в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена» и завершилась со счётом 0:0.

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев сделал в этом матче 5 сэйвов, Матвей Сафонов из «Краснодара» 9 раз спасал свои ворота. По общему числу ударов в этой встрече первенствовал «Краснодар».

Судья Владимир Москалев показал в этом матче четыре жёлтых карточки: в ЦСКА отметились Владислав Яковлев, в «Краснодаре» — Кристиан Рамирес и Тонни де Вильена.

«Краснодар» и ЦСКА после 10 туров РПЛ идут вровень: команды набрали в матчах по 17 очков и пока занимают 4-5 места. Обе команды выиграли по пять матчей, дважды сыграли вничью, а также трижды проиграли.