Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин заняли 8-е место по итогам первого выпуска шоу «Ледниковый период» в сезоне-2021.

Пара показала номер под песню «Suis-Moi» Уилли Уильяма и Vitaa. В одной из поддержек Милохин потерял равновесие и они с Медведевой упали на лед.

Судьи единогласно поставили им оценки 5,8 за технику и оценки 5,9 за артистизм. Общий балл пары за первый выпуск — 11,70 балла. Этого пока хватает для 8-го места в турнирной таблице. После первых трех выпусков пары начнут выбывать из проекта.

В общей сложности, участие в проекте принимают 13 пар: Дава и Аделина Сотникова не смогли участвовать в проекте, поскольку на тренировке партнер получил непростую травму.