Тульский «Арсенал» сыграл вничью с подмосковными «Химками» в матче 10-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22.
Игра прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 0:0.
Голкипер «Арсенала» Антон Коченков сделал в этой встрече два сейва, а вратарь «Химок» Илья Лантратов сумел трижды спасти свои ворота.
Арбитр матча Владислав Безбородов показал в игре 6 жёлтых карточек. В составе «Арсенала» были наказаны Кингз Кангва, Иван Новосельцев, Зурико Давиташвили. В составе «Химок» предупреждения получили Александр Филин, Дмитрий Тихий и Кирилл Боженов.
«Химки» в текущем розыгрыше идут на 14-м месте с результатом в 8 очков после 10 туров. «Арсенал» пока на 12-м месте, команда набрала 10 очков.
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