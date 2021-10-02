Французские фигуристы, четырехкратные чемпионы мира в танцах на льду Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон впервые показали публике произвольный танец для олимпийского сезона-2021/22. Это произошло на национальном турнире Master’s de Patinage.

За произвольный танец под «Элегию» Габриэля Форе фигуристы набрали 137,31 балла, что выше их же собственного мирового рекорда на международном уровне. В общей сумме за два проката фигуристы набрали 231,10 балла, что также превышает мировой рекорд. Рекорды на национальных турнирах в качестве мировых не засчитываются.

На втором месте расположилась пара Евгения Лопарева/Жофре Бриссо, их результат — 190,80 балла.

На третьем месте расположились фигуристы Мари Дюпаяж/Тома Набаи. Их результат за два проката — 171,79 балла.