Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий высказался об эпизоде с неназначенным пенальти за игру рукой Игоря Дивеева в матче с «Краснодаром» в 10-м туре РПЛ.

Слова Березуцкого цитирует Sport24.

«Это реальность, с которой я столкнулся даже раньше, чем в РПЛ. Это повсеместно: смотрят не только пенальти, но и правильность гола (а просматривают все голы)», — отметил Березуцкий, добавив, что это потеря эмоций, однако такова жизнь.

По словам Березуцкого, он ждал решения судьи и бригады VAR, но не более того.

«Естественно, хорошо, что пенальти не было», — отметил Березуцкий.

Напомним, в добавленное ко второму тайму время Игорь Дивеев в своей штрафной сыграл рукой, но пенальти не был назначен. Игра с «Краснодаром» завершилась со счетом 0:0.