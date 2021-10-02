Экс-защитник ЦСКА и сборной России по футболу Сергей Игнашевич стал главным тренером калининградской «Балтики».

Информация об этом появилась в официальном «Инстаграме» клуба. Ранее «Балтику» покинул тренер Евгений Калешин, Игнашевич займет его место. Калешин объявил об уходе после того, как калининградцы уступили в матче 14-го тура ФНЛ «Текстильщику» со счетом 2:3.

Ранее Серей Игнашевич работал в качестве тренера московского «Торпедо», под его руководством клубу не удалось подняться из ФНЛ в РПЛ.

В следующем туре «Балтике» придется сыграть с клубом «Олимп-Долгопрудный», этот матч запланирован на 3 октября. Сейчас клуб идет на 12-м месте в турнирной таблице ФНЛ, им удалось набрать 17 очков за 14 туров.