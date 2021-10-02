Бывший чемпион UFC в легком весе, непобеждённый боец Хабиб Нурмагомедов посетил встречу «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

У бойца состоялась встреча с бывшим главным тренером «Манчестер Юнайтед» сэром Алексом Фергюсоном, а также легендарным бегуном-рекордсменом Усэйном Болтом, который является давним болельщиком «красных дьяволов, и бывшим игроком клуба Патрисом Эвра.

Совместная фотография сэра Алекса Фергюсона, Хабиба Нурмагомедова, Усейна Болта и Патриса Эвра появилась в официальном «Инстаграме» «МЮ».

Напомним, сегодня «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном», игра завершилась со счетом 1:1. Команда Уле Гуннара Сульшера опустилась на третью строчку в турнирной таблице с 14-ю очками за 7 туров.