Петербургский «Зенит» сегодня, 3 октября, сыграет против «Сочи» в матче 10-го тура Российской Премьер-лиги.

Игра состоится на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге, начало матча назначено на 16:30 по московскому времени.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым. Ассистировать ему на боковых линиях будут Валентин Мурашов и Денис Березнов. Резервный судья встречи — Константин Аверьянов. Также на матче будут работать арбитры VAR — Алексей Сухой и его ассистент Дмитрий Мосякин.

В предыдущих розыгрышах Российской Премьер-лиги «Зенит» неизменно побеждал «Сочи» — что на выезде, что в гостях.

На данный момент «Зенит» с результатом в 23 очка возглавляет турнирную таблицу РПЛ, а «Сочи» идет на 6-м месте с 15-ю очками.