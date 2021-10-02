Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о том, планирует ли включать российского полузащитника Алексея Миранчука на следующий матч клуба в Серии А.

В 7-м туре чемпионата Италии «Аталанте» предстоит сыграть с «Миланом».

«Миранчук? Я не могу выпустить играть 25 человек. Еще будет время, чтобы освободить место в составе для других футболистов», — сказал Гасперини, чьи слова цитирует портал Corriere dello Sport.

«Он порядочный парень, и все сводится к простому выбору тренера», — отметил Гасперини.

Напомним, Алексей Миранчук последние три матча «Аталанты» просидел на скамейке запасных: он не вышел на поле в двух последних матчах Серии А, а также в матче Лиги чемпионов против «Янг Бойз».