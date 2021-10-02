Петербургский СКА сегодня, 3 октября, сыграет против нижнекамского «Нефтехимика» в регулярном чемпионате КХЛ.

Игра состоится в Санкт-Петербурге на арене «Ледового дворца», начало встречи назначено на 17:00 по московскому времени.

«Нефтехимик» в последних двух турах потерпел два поражения, сначала уступив на выезде минскому «Динамо», а затем проиграв в Москве «Спартаку».

СКА в последнем туре одержал победу над челябинским «Трактором» по буллитам со счетом 4:3. Команде Валерия Брагина удалось по ходу встречи за один период отыграться со счетом 0:3, перевести игру в овертайм и выиграть в серии буллитов.

В последнем сезоне СКА и «Нефтехимик» встречались дважды, оба раза победа оставалась за СКА.