Главные новости с футбольных полей, ледовых катков и более экзотических спортивных мест — в традиционном дайджесте от Nevasport за 2 октября.

«Динамо» уступило «Крыльям Советов» с минимальным счётом в 10-м туре РПЛ

Московское «Динамо» проиграло самарским «Крыльям Советов» в матче 10-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22. Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Крыльев Советов». На 23-й минуте Роман Ежов отличился с передачи Ивана Сергеева и обеспечил «Крыльям» преимущество в этом матче.

«Нижний Новгород» Кержакова победил в гостях «Рубин»

«Нижний Новгород» обыграл «Рубин» в матче 10-го тура чемпионата России по футболу. Игра в Казани завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Николай Калинский на 61-й минуте с пенальти.

ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью в 10-м туре РПЛ

Московский ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром» в 10-м туре чемпионата России по футболу сезона-2021/22. Игра прошла в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена» и завершилась со счётом 0:0.

«Арсенал» и «Химки» не забили друг другу в 10-м туре РПЛ

Тульский «Арсенал» сыграл вничью с подмосковными «Химками» в матче 10-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22. Игра прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 0:0.

Российские шахматистки выиграли командный чемпионат мира в Испании

Женская сборная России по шахматам выиграла командный чемпионат мира, который прошёл в испанском Ситжесе. В финальном матче россиянки смогли обыграть представительниц Индии. В первом финальном матче сборная России выиграла со счетом 2,5:1,5, а во втором матче победили более уверенно — 3:1.

Хавронина/Чиризано выиграли этап юниорской серии Гран-при в Гданьске, Мамченкова/Волков — четвертые

Российские фигуристы Ирина Хавронина и Дарио Чиризано выиграли этап серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Гданьске, Польша. За свои два проката Хавронина и Чиризано набрали 168,96 балла. Второе место у американцев Изабеллы Флрес/Димитри Царевски, третье — у представителей Кипра Ангелины Кудрявцевой/Ильи Каранкевича.

Лутфуллин выиграл этап Гран-при среди юниоров в Польше, Рухин — с бронзой

Российский фигурист, воспитанник группы Алексея Мишина Глеб Лутфуллин выиграл этап серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Гданьске, Польша. В сумме за две программы Лутфуллин получил 231,26 балла. Второе место занял казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, третье — россиянин Егор Рухин.