Российская фигуристка Софья Акатьева рассказала о победе на этапе Гран-при среди юниоров в польском Гданьске.

Девушка поблагодарила своего тренера – Этери Тутберидзе, и отметила, что победа случилась благодаря наставнику. Софья просто вспомнила, что ей говорила тренер, и постаралась это сделать в прокате.

Софья не думает о рекордах. «Просто я люблю дело, которым занимаюсь. Люблю прыгать сложные прыжки». – заявила 14-летняя спортсменка.

Напомним, Акатьева стала первой фигуристкой, которая прыгнула тройной аксель и три четверных в одной программе.

Девушка заявила, что хочет выучить все четверные прыжки. Пока она готовится выполнить флип.

Софья заявила, что выступление на международных соревнованиях учит ее соперничать с разными соперниками, мотивирует развиваться и двигаться дальше во всех составляющих программы.

Напомним, ранее Софья Акатьева завоевала второе золото серии юниорского Гран-при. Она набрала 225,64 балла по сумме двух выступлений.