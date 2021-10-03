Российский фигурист Глеб Лутфуллин рассказал о победе на Гран-при среди юниоров в Гданьске и поделился планами на сезон.

«Было очень интересно и приятно выступать здесь. Меня многие поддерживали и это помогало», – заявил Глеб. Это был второй Гран-при для спортсмена. Он очень рад, что удалось победить и планирует дальше улучшать свои прокаты.

Лутфуллин сравнил два прошедших этапа и решил, что ему больше понравилось в Красноярске. Однако на том старте у него случились помарки в произвольной программе. В Гданьске, же, получился более чистый прокат.

Глеб рад, что смог правильно настроиться перед соревнованиями в Польше. У него не было особого волнения. «Теперь задача выучить более сложные прыжки – четверной риттбергер делать более стабильно», – заявил Лутфуллин. Спортсмен планирует, что следующим стартом для него станет этап Кубка России.

Напомним, Глеб Лутфуллин взял золото Гран-при в Гданьске. Спортсмен получил 231,26 балла за два соревновательных дня.