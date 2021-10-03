Российские фигуристы Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков поделились эмоциями от победы на этапе Гран-при среди юниоров в польском Гданьске.

Янченков заявил, что рад тому. что получилось отыграться после короткой программы. Напомним, ученики Павла Слюсаренко занимали только четвертое место после первого дня соревнований, но за произвольную программу получили от судей на 10 баллов больше ближайших соперников. Матвей считает, что прокат в первый день не удался, потому что пара слишком расслабилась перед выходом на лед.

Екатерина рассказала, что фигуристам пока не хватает опыта. Девушка только год назад перешла из одиного катания в парное. Однако выступление в Гданьске дало спортсменам колоссальный опыт. «Мы поняли: что бы ни произошло, нельзя расслабляться и опускать руки», – добавила Чикмарева.

Спортсмены выразили благодарность тренерскому штабу за поддержку и рассказали, что планируют выступать на этапах Кубка России в текущем сезоне.