Теннисистка из Белоруссии Арина Соболенко пропустит турнир категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Соревнования начнутся завтра, 4 октября. Вторая ракетка мира сообщила новость о том, что сдала положительный тест на коронавирус в «сториз» на личной страничке в Instagram.

«К сожалению, я сдала положительный тест на коронавирус в Индиан-Уэллсе и не смогу соревноваться здесь», – заявила Соболенко. Теннисистка добавила, что осталась на самоизоляции и будет свободна только после подтверждения полного выздоровления. Арина рассказала, что чувствует себя нормально. Однако ей грустно, что не получится выступить на турнире в этом году.

Теннисный турнир категории WTA-1000 пройдет с 4 по 17 октября в Индиан-Уэллсе в США.