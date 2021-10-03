Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Марков поделился своими соображениями по поводу того, почему в Российской Премьер-Лиге мало форвардов, нацеленных на игру головой.

«В РПЛ мало кто умеет играть головой? Наверное, в лучших школах России – «Зените», «Спартаке» и «Краснодаре» – прививают другой стиль игры», – заявил Марков. Он пояснил, что тренеры воспитывают в детях другие качества – контроль мяча, технику и ловкость. Форвард считает, что из топ-школ России выходит мало футболистов, нацеленных на игру головой.

Футболист «Арсенала» считает, что не стоит пренебрегать игрой вверху, несмотря на то, что каждая команда играет в своей манере. Марков считает себя разносторонним футболистом. «Умею играть не только на «втором этаже», – заявил Евгений.

Напомним, вчера, 2 октября, тульский «Арсенал» сыграл с «Химками». Матч закончился со счетом 0:0.