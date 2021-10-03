Матч 10-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Сочи» состоится сегодня, 3 октября. Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

Лидер чемпионата – «Зенит», одержал четыре победы в Российской Премьер-Лиге подряд. Питерская команда успешно пользуется осечками главных конкурентов. «Динамо» и «Локомотив» сами дарят отрыв в очках «Зениту». Команда Сергея Семака не делала ничего сверхъестественного, но уже гарантировала себе 4 очка отрыва. Вполне вероятно, что после матча с «Сочи» они превратятся в семь.

Базильское трио – Малком, Клаудиньо и Вендел, готовы разобраться с сочинской командой. Разыгрался и Артем Дзюба, в хорошей форме Сердан Азмун. А вот «Сочи» сейчас в кризисе. Команда проиграла два последних матча и вряд ли сможет противостоять такому напору.

Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена». В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер». Текстовая трансляция доступна на сайте Sportbox.ru.