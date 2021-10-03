Трехкратный чемпион мира по пляжному футболу Юрий Крашенников рассказал о реакции игроков сборной Украины на запрет выступать на чемпионате мира-2021. Турнир пройдет в Москве.

Юрий рассказал, что общался с футболистами сборной Украины. По словам россиянина, они были обижены недопуском на турнир. Украинцы хотели поехать, решение об отмене выступления принималось не ими.

Крашенников отметил, что возможность выступления на ЧМ выпадает раз в два года. Кроме того, на турнир нужно еще и отобраться. Юрий считает сборную Украины сильной командой и жалеет, что футболисты не попадут на соревнования.

«Если встретимся в 2023 году с Украиной, то вряд ли это будет матч дружбы. У нас с ними всегда тяжелые матчи, никто не хочет уступать», – заявил Крашенников. Юрий отметил, что на поле украинцы с россиянами бьются, а после – снова становятся друзьями.

Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве пройдет с 19 по 29 августа 2021 года.