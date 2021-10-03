Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал то, что полузащитник итальянской команды Алексей Миранчук в трех подряд матчах не появлялся на поле.

«Я не могу поставить в состав 25 футболистов. Еще будет время, когда смогут сыграть те, кто не так часто попадает в состав», – заявил Гасперини.

Главный тренер «Аталанты» назвал Миранчука порядочным парнем. Он сказал, что все сводится к выбору тренера.

Напомним, сезон-2020/2021 стал первым для Алексея в составе «Аталанты». Миранчук провел 31 матч за клуб. 25 из них — в серии А, три – в Лиге чемпионов и столько же – в Кубке Италии. На счету Алексея семь голов и две голевые передачи. В нынешнем сезоне Миранчук вышел на поле в пяти матчах и отдал одну результативную передачу.