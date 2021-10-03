Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал об отношении форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду к религии.

Роналду постоянно говорит Хабибу «Салам алейкум», «Иншааллах», – заявил борец. Нурмагомедов считает, что футболист понимает религию. «Думаю, он придерживается своей веры, а я придерживаюсь своей», – заявил Хабиб.

Нурмагомедов сказал, что никогда не уточняет у людей, какую религию они исповедуют. Такое поведение считается хорошим для мусульманина.

«Я никогда не говорю с людьми об их религии, во что они верят. Во что верят – их решение», – заявил Хабиб. Он добавил, что никогда не говорил с Роналду на эту тему.

Напомним, Нурмагомедов заявил о завершении карьеры после боя с Гэтжи. Он сказал, что хочет уделить время семье.