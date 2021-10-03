Совет международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) проведет очередное заседание. На нем глава рабочей группы по восстановлению статуса Всероссийской федерации легкой атлетики Руне Андерсен представит свой отчет. Информацией поделилась пресс-служба World Athletics.

Финальное в этом году заседание рабочего совета состоится с 30 ноября по 1 декабря. Часть членов совета примут участие в нем удаленно.

Руне Андерсен – председатель рабочей группы, представит совету очередной отчет, заявили в пресс-службе организации.

Напомним, Всероссийская федерация легкой атлетики была лишена международного статуса в 2015 году. Причиной стал допинговый скандал. Ранее в ВФЛА заявили о том, что работа по восстановлению федерации в правах идет в соответствии с разработанным графиком.