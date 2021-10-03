Болельщики назвали полузащитника Клаудиньо Родригеса лучшим игроком «Зенита» в сентябре.

Бразилец забил два года и сделал две передачи в пяти прошедших сентябрьских матчах за команду из северной столицы. Бразильский футболист набрал 50,21 процента голосов болельщиков.

На втором месте расположился полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос. Он набрал 13,47 процентов, третьим стал форвард Артем Дзюба. Он получил 8,78 процентов голосов болельщиков.

В сезоне-2021/2022 Клаудиньо вышел на поле в пяти играх, забил гол и отдал одну передачу. «Зенит» идет на первом месте в чемпионате России. Отрыв от ближайшего конкурента – «Динамо», составляет 4 очка. В матче 10-го тура клуб из Санкт-Петербурга принимает «Сочи.