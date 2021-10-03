Теннисистка из Туниса Онс Жабер прокомментировала возможное участие в итоговом турнире WTA в Гвадалахаре.

Жабер сказала, что попадание на соревнования в Гвадалахару – ее главная цель. Мечта спортсменки обязательно должна сбыться.

«Знать, что я могу стать первой арабкой, которая сыграет на итоговом турнире, просто невероятно», – заявила Онс.

Теннисистка считает, что эта мечта оказывает на нее большое давление, но она уже научилась с этим справляться. Жабер планирует сделать все, что будет в ее силах. Она хочет пройти квалификацию но не расстроится, если остановится на этом этапе турнира.

«Возможно, это будет для меня хорошим сигналом, чтобы я отдохнула и была готова к следующему сезону» – добавила Жабер.

Напомним, Онс Жабер вышла в финал турнира в Чикаго, победив Елену Рыбакину из Казахстана.