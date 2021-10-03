За прошедшие сутки в России специалисты подтвердили 890 смертей заболевших от коронавируса. За все время с начала пандемии не смогли справиться с болезнью 209 918 человек. Информацию сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

Специалисты провели больше 193 миллионов тестов. За последние сутки выявили 25 769 новых случаев заболеваний. С начала пандемии вирусом инфицированы 7 586 536 человек.

Новый анти-рекорд зафиксирован в Москве. Там вирусом заразились 4 294 человека. В Санкт-Петербурге количество заболевших за прошедшие сутки составило 2 463 пациента. В Московской области выявили 1 646 случаев за сутки, в Нижегородской – 588. В Свердловской области нашли 535 человек, инфицированных коронавирусом, за прошедшие сутки.