Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал, что полностью вылечился от травмы.

«Я полностью восстановился. Работаю в общей группе», – заявил Антон. Голкипер добавил, что на тренировке перед вылетом на матч с «Сочи» он получил рассечение.

Один из одноклубников в игровом упражнении попал ему бутсой в лицо. Врачи зашили повреждение, но запретили лететь с командой и тренироваться – швы были очень глубокими. Через неделю их сняли, сейчас вратарю «Динамо» ничто не мешает.

Шунин поговорил с главным тренером – Шварцем, перед матчем с «Крыльями». Специалист убедился, что Антон восстановился, но пока не готов на 100 процентов. В итоге было принято решение о пропуске матча с самарской командой и подготовке к игре со «Спартаком».

Матч 11-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Динамо» состоится 16 октября.