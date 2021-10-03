Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что практически все игроки команды получили вакцину от коронавируса.

Клопп доверяет в этом вопросе специалистам. «Я звонил врачам, с которыми давно знаком. Большая часть специалистов говорит, что вакцинация на данный момент может решить проблему», – заявил главный тренер «Ливерпуля».

Клопп полагает, что в команде вакцинированы 99 процентов игроков. Специалист заявил, что футболистов не пришлось убеждать. Они приняли это решение совместно. Юрген не разговаривал с каждым игроком отдельно, чтобы убедить его сделать прививку. Он просто дал совет футболистам.

«Ливерпуль» идет на втором месте в Английской Премьер-Лиге. Команда набрала 14 очков от отстает от лидера – «Челси», на два балла.