Пресс-атташе Федерации тенниса России Илья Вержба прокомментировал новость о том, что все участники Australian Open обязательно должны быть вакцинированы от коронавируса.

Вержба заявил, что до турнира в Мельбурне есть время. Ситуация может поменяться. Федерация работает по вопросу взаимного признания вакцин. «Разумеется, ФТР следит за развитием этой ситуации, но предметно можно будет говорить ближе к турниру», – заявил Илья Вержба.

Напомним, власти штата Виктория ввели требование об обязательной вакцинации до середины ноября для работников некоторых отраслей. в их число входит и профессиональный спорт.

Пока в штате Виктория официальное одобрение получили только вакцины Modrna, AstraZeneca и Pfizer. Турнир «Большого шлема» пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.