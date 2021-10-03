Сегодня, 3 октября, петербургский СКА сыграет против «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Матч состоится в Санкт-Петербурге на арене «Ледового дворца». Встреча начнется в 17:00 по московскому времени. Прямая трансляция матча будет вестись на официальном сайте хоккейного клуба СКА.

СКА в последнем туре победил челябинский «Трактор» по буллитам со счетом 4:3. Питерская команда смогла за один период отыграться со счета 0:3, перевести игру в овертайм и выиграть в серии буллитов.

«Нефтехимик» проиграл в последних двух турах. Сначала победу над нижнекамским клубом одержало «Динамо», а потом – «Спартак».

В последнем сезоне СКА и «Нефтехимик» играли дважды, оба раза побеждал СКА.