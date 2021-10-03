Двукратный олимпийский чемпион и тринадцатикратный чемпион мира по лыжным гонкам Петер Нортуг сообщил, что в ближайшем сезоне не планирует выступления на элитном уровне в марафонах.

«Я бегаю тут и там как любитель и «страдаю». Я тренируюсь, чтобы живот не отвисал, для того, чтобы как-то двигаться», – сказал Нортуг.

Петер планирует работать на TV2. Он будет освещать лыжные гонки. Экс-чемпион будет занят зимой, но попробует выступить на нескольких стартах.

На своих последних соревнованиях – забеге Red Bull 400, прошедших в Лиллехаммере, Петер занял 35-е место из 39-ти участников. Он уступил победителю 1 минуту 41 секунды. Спортсмены бежали вверх по прыжковому трамплину.

Нортуг завершил профессиональную карьеру в декабре 2018 года. После он работал экспертом на TV2.