Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец рассказал о том, что ждет от матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Сочи».

Бышовец считает, что «Зенит» закрепит за собой статус лидера и увеличит отрыв от преследователей. «Сочи» же, напротив, нужно подтягиваться к питерской команде. Последние матчи у команды выездные. Экс-тренер сборной ждет интересный матч. Он считает, что игра будет представлять собой борьбу за лидерство и еврокубки.

Специалист полагает, что интрига в этом матче есть. Обе команды могут выиграть. Ни один клуб не застрахован от спадов. Впереди – подготовка к матчу сборной России. Нужно показать свой уровень, чтобы подойти к отборочным встречам за национальную команду в оптимальном уровне.

Бышовец считает, что «Зенит» выиграет с минимальным счетом.

Матч между «Зенитом» и «Сочи» пройдет в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 16:30 по мск.